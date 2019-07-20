تسجيل 5 حالات اغتيال خلال 48 ساعة في البصرة

2019/07/20 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت ، بان محافظة البصرة سجلت 5 حالات اغتيال في مركز المدينة بظروف غامظة.

وقال المصدر، ان "ثلاثة اشخاص تم

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