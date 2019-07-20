ألمانيا تعيد لإيطاليا لوحة سرقها جندي نازي

2019/07/20 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد أن سرقها جندي نازي وأهداها لزوجته، أعادت ألمانيا إلى متحف في مدينة فلورنسا الإيطالية، لوحة شهيرة للفنان يان فان هويسام.

وتكاتفت وزارتا الخارجية

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