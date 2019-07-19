2019/07/20 | 02:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمان الدراجي

ماكنة انشائية ضخمة تجرف الصخور والأنقاض وايضاً تجرف الجسد العفن ،يا ايها البلدوزر متى تتحركين !وانا امر بإحدى مدن بغداد الكبيرة لأرى العجب العجاب ولم يخطر ببالي هكذا حياة وتسيب وبلا نظام ! فعلاً انها مدينة غوغاء او شعب الجياع بلا انتفاض للكرامة ؟رجعت الى البيت وقلبي يعتصره الألم ؟ لأكتب ما انتم تعرفونه وليس جديداً عليكم فجال بخاطري ماكنة كبيرة نحتاجها اليوم هي البلدوزر فخاطبتها وقلت ! سنين مرت من عمرنا وانتي جاثمة لا تتحركين والوجوه نفسها تحكم بلد كالعراق العظيم ! لم يحلوا مشكلة ولم يحافظوا على العراق والشعب ، لا خدمات تخدم المواطن ولم تحافظ على الأمانة التي بين أيدهم ؟ لم يشيدوا مدارس أو مستشفيات تكفي او تملي العين ! ولم تبنوا سداً يخدم الزراعة والتي اندثرت نوعاً ما ، لا مصانع ولا معامل تسد حاجة الشعب ، لا طرق حديثة ولا دور ولا عمران شيدت تكفي للمشردين ، استعرتم مدناً شيدت قبلكم وأبدلتم تسمياتها بأسمائكم حتى أصبحت تلك الأحياء والمدن مهملة بمساعدة ساكنيها والذين يخجلون من السكن فيها ولكن لا حول لهم ولا قوة ! لم تعالجوا البطالة والشباب في الشوارع والمقاهي ! البعض باع الشرف من اجل العيش !! سنين مرت والكهرباء كالسلحفاة المريضة ! لم تبنوا سياسة ودبلوماسية صحيحة مع الدول ! فاستبعدتنا ، بلدي العراق من فشل الى فشل بكل شي ولم تفلحوا الا بالسرقة والتخلف ، لانكم ضعفاء ولستم رجال دولة !سنين مرت من عمرنا ولم تعرفوا كيف تتعاملون مع دول العالم وخاصة دول الجوار بطريقة (فيدني افديك تضرني اضرك !) ! هدرتم اموال ونفط العراق ؟ مزقتم المجتمع وقضيتوا على الثقة بين الناس واستخدمتم مبدأ الانكليز (فرق تسد) وقسمتم العراقيين الى سني وشيعي وعربي وكردي وصاروا طوائف وشيع ! نشرتم الكراهيه والحقد والثارات بدل المحبة والتعاون والتسامح ! لا امان ولا أمن ولا عمل ولا بناء ولا عدل ولا تعليم ولا صحة ولا كهرباء ولا طرق مواصلات ولا سدود ولا ماء صالح للشرب ! وجعلتم العصابات المسلحة في الشوارع وخطف وقتل ونزاعات وفصول عشائرية عوضاً عن الدولة ،، وانتم صم بكم عمي لا تفقهون ، انجازكم الوحيد انكم اصبحتم مليارديرية واصحاب جاه وحمايات وعقارات واساطيل سيارات وطائرات يا ولد الفگر يا حفاة الماضي عساها بختكم ! تخرج المظاهرات ( السلمية ) والتي المفروض للمطالبة بحقوق الشعب وليس مسيسة ! وانتم تدسون المندسين لتشوهوا المظاهرات وتفشلوها ! مادمتم هكذا اذكياء فلماذا لا تقدموا لهم الخير والخدمات وانتم بالسلطة متنعمين ومحد يكلكم على عينكم حاجب ؟ بس انتم ولد فگر !! شاف ماشاف واخترع ؟؟ لقد ضيعتم العراق والعراقيين فمتى الله يهديكم الى فعل الخير وتربحون الجنة كما تدعون وترغبون ! وهي عنكم بعيدة ! لانكم قريبون إلى جهنم وبأس المصير وانتم في نهاية اعماركم ! ويوم يَعَض الظالم والفاشل والفاسد اصابع الندم يوم لا ينفع الندم عندما تاتيكم طلقة الا رحمة البلدوزر ! وهي قريبة جداً منكم باذن الله تعالى .



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