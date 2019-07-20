قريحة شاعر

2019/07/20 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعرة أسماء عضلا على ورقة خالية من السطور أخط حروفي التي غابت معانيها في القاموس الهجين،..اليوم عيد ميلاد كلماتي أُرثيها بقصائد الرثاء، اعزفها نهوند، بلحن الشجن القديم، أُلقيها على مسامعكم بشغف القلب الصغير وحرقة السنين الطوال،...لعلني أُشْفَى من تلك الفرحة العقيمة،أخذني الذهول إلى عالم يعج بالتناقضات، عالم مليء بالفيروسات الحية عالم تحكمه ضوابط وهمية لا أساس لها من الصحة،...،ضاعت علامات الترقيم وسط الحوارات المتعصبة، أصبحنا لا نعرف متى نتكلم؟متى ننفعل؟متى نتقبل الاخر؟متى نصمت؟متى نصبر؟متى نتخلى؟متى نهجم؟متى نتراجع؟متى نحكي الحقيقة؟ومتى نكذب؟متى نحِنُّ ؟ومتى نكره؟ متى نضعف؟و متى نتقوَّى؟السؤال إلى متى ستدوم حرية السجين القابع في بحر الحياة الملونة، تارة تبتسم وأخرى تكره الوجود،...هكذا قريحة الشاعر يكتب حسب الدفقة الشعورية لديه حسب مزاجه وحالته النفسية فهو يدون شحنته الداخلية على أوراق واقعية حقيقية تفصح عن جدل حقيقي، يأخذها على أجنحة من الخيال في كل قصيدة كل سطر أو شطر شعري تضيع معه مخيلتك وقد تجد نفسك في معظم الأبيات أو السطور الشعرية وكأنها تتكلم عنك بأدق التفاصيل وكأنها نُظمت خِصّيصاً لأجلك، تجدها تسافر بكل عبر الأثير الورقي إلى عالم الذات الداخلية وكأنك في سمرٍ ليلي لتصل إلى نشوة حب الذات والسمو بها بعيدا عن الأنانية، أي تعيش لحظة من السلام الروحي،هذه هي قريحة الشاعر الحقيقية.

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