أُمنيات متأخرة جداً

2019/07/20 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمية العبيديليت ............ نافذةليت لي نافذةً فوق طريقْيُزهر الأحداث فعل السنبلةْليت لي عيناً مثل زرقاء اليمامةْليت لي قلباً كليلى الأخيليةْ أو وشاحاً ليلكياأو لساناً فذلكياأو قميصاً من حرير يرتدى دهرا ولا تبلى خيوطُهْ

ليت لي بحراً تراه النافذةْومروجاً عسجديةْورياحاً تشهد الأشجار على فتنتهاوعلى ضوع شذاهاوأراجيح سمرليت لي ألف قمرْونجيماتٍ وشمسْتحتويني ثَمَّ باتت قيد داري منذ أمس

ليت لي مروحة بنثارات جليدْليت يغشاني أناعيد سعيد إثر عيدوبعينيَّ ينام نبضُ أحلام وليدْليت لي دنيا ككل الناس لا أرجو المزيدْ

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