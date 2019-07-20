نادية مراد تبلغ ترامب شخصيا سبب عدم قدرة الايزيديين من العودة لمناطقهم بالعراق

2019/07/20 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأيزيدية ناديا مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام إن الأيزييدين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب “النزاع” بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان من أجل السيطرة على تلك المناطق، حسب تعبيرها

وفي لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض ضمن وفد من ضحايا الاضطهاد الديني قالت مراد إنه حتى وبعد أن هزم داعش فإن الأيزييدين لا يستطيعون العودة إلى تلك المناطق.

وحسب مراد، لا تزال نحو ثلاثة آلاف امرأة أيزيدية وطفل في الأسر بعد أن خطفوا على يد عناصر داعش عام ٢٠١٤.

ووقعت مراد في الأسر بعد هجوم داعش رفقة عدد من أقاربها.

والتقى ترامب مجموعة من الناجين من الاضطهاد الديني بينهم مسيحيون من كوريا الشمالية والصين ومسلمون من ميانمار.

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