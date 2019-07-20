2019/07/20 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وافق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة قوات أميركية في المملكة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة وقالت بان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك سلمان يوافق على استضافة قوات أميركية في مملكته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك سلمان يوافق على استضافة قوات أميركية في مملكته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).