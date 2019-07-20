طلاق ملك ماليزيا وملكة جمال موسكو!

2019/07/20 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الأنباء أن ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الذي تخلى عن العرش نهاية العام الماضي،

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