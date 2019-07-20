الرسم العراقي: انحياز أكاديمي في رؤية الطبيعة

2019/07/20 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروان ياسين الدليميدائما ما كانت الطبيعة مصدر إلهام للرسام، نظرا لما تتميز به من سمات أبرزها الهدوء الذي بات يفتقده الإنسان في المدن، التي عادة ما تختنق بالضجيج والأصوات المرتفعة، إضافة إلى تلوث المناخ الاجتماعي بصراعات تبدو مركبة من مشاعر مبعثها الأنانية والحسد والكراهية والأحقاد العنصرية، كل هذه المؤثرات تشكل عوامل ضغط شديدة على نفسية الفنان، ولأن طبيعة عمله تقتضي الهدوء والعزلة والانفصال التام عن المحيط الاجتماعي، ساعة يبدأ في إنجاز ما يخطر في ذهنه ومخيلته من أفكار وصور، لذا تبدو المهمة أمامه متعبة جدا وسط جو متشنج بأصوات متداخلة ومتقاطعة في درجاتها، لن تهدأ أو تتوقف طيلة ساعات الليل والنهار، هذا المناخ المحتقن بصورة تبعث على القلق والاضطراب والتشنج، تدفع الرسام بالتالي إلى أن يلجأ بين فترة وأخرى إلى الطبيعة، باعتبارها ملاذا لروحه الباحثة عن الجمال، يستعيد فيها صفاءه ويمنح مخيلته فرصة التوهج والانطلاق بين ربوعها، وكأنه بذلك يعبر عن توق شديد إلى دفء الأمومة عندما يرتمي بين الحقول، فيشم عطر الورود ويعانق الجداول ويتسلق الجبال ويصعد الأشجار الباسقة.مواجهة الوحشةالعودة إلى الطبيعة من قبل الفنان العراقي ومعانقتها، لا تعني فقط مواجهة مشاعر الوحشة والاغتراب، التي أمست تلازمه بينما هو محاط بجدران المدينة وكتلها الكونكريتية الصماء، وشوارعها المسكونة بصور الخوف والاحتيال والموت، إنما تشير عودته إلى علاقة تبادلية عميقة بينه وبينها، تحمل بين طياتها إحساسا عاليا بصور الجمال، التي عادة ما يختزن الفنان مفرداتها، وكل شيء قد يستثيره في المحيط الخارجــــي، ويجد في داخله مكنونات جميلة لا تبصرها إلا عيناه النافذتان ومخيلته الجامحة.والطبيعة في الريف العراقي تتسم بالتنوع، وتحمل الكثير من أسرار الجمال الفطري، ما يصبح مصدر دهشة للرسام، وملاذا أثيرا لتقنياته في الرسم، يجد في سحر ألوانها وتنوع جغرافيتها ميدانا ملهما لقدراته الحرفية، واستفزازا تقنيا، يدفعه إلى أن يتحدى الجمال الطبيعي بإنتاج ما يوازيه من قيم جمالية في لوحته، حسبما يمتلكه من جرأة معبأة في رؤيته وأسلوبيته، غير أنه بقي يستقبل الطبيعة بذائقة فنية لا تخرج عن الظواهر التي أنتجتها المدرستين الواقعية والانطباعية، على العكس مما انساق إليه فنانو تيارات الحداثة في تفاعلهم مع الطبيعة، حيث اندرجت وجهات نظرهم إلى استراتيجية شاملة تتقاطع مع التماثل وتتكهن بتأسيسات جديدة تلتقي مع الضرورات الحياتية في مجتمعات تشهد تحولات فكرية، ولعل التكعيبية من وجهة نظرنا كانت أكثر وضوحا في تمردها العارم على الرؤية الكلاسيكية للطبيعية، عندما أخذت بها بعيدا عن ما تراه عين الرسام، فقد تعاملوا معها بأفكارهم، لأن سعيهم الفني كان القصد منه الوصول باللوحة إلى أن تعبر عن جوهر الموضوع بأشكال تعكسها أفكارهم، ولهذا بدت الطبيعة في لوحاتهم بخطوطها وأشكالها مستقلة تماما عن الطبيعة، وتعكس جمالها الخاص في شكلها الخاص.تجليات الروادفي معرض جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الذي أقيم في النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران 2019 تحت عنوان (طبيعة عراقية) يبدو تأثير المدارس الأوروبية الحديثة واضحا، ولكن محدودية الأساليب التي تعامل بها الفنانون لا تشير إلى انفتاح جريء على المرجعيات الأسلوبية التي أفرزتها المدارس الحديثة وما بعدها بقدر ما هيمنت اتجاهات معينة مثل الانطباعية والواقعية التعبيرية على مجمل الأعمال التي ضمها المعرض، والتي شارك فيها عدد كبير جدا من الرسامين الذين ينتمون إلى أجيال فنية مختلفة، وهذا يعني أننا لم نجد محاولات مغايرة في بنية الخطاب البصري إن صح التعبير، للأخذ بمشهد الطبيعة إلى مناطق من الاشتغال الفني تفتح أمامه آفاقا فنية جديدة، تكشف عن جدلية العلاقة القائمة بين الطبيعة وأسلوب الفنان، وينسحب ذلك حتى مع الخامات التي يستخدمها في الرسم.فمنذ تجربة الرواد كانت الطبيعة مادة خام أمام الرسام العراقي يعيد تشكيلها وفق رؤيته، ومن خلال لوحته يسعى لأن يعبر عن إمكاناته الذاتية في إعادة اكتشاف الجمال بوحي من مخيلته، وبما يمتلكه من تقنيات في معالجة الموضوع الماثل أمامه، فالمهم بالنسبة للرسام صاحب الرؤية أن لا يبقى أسير الموضوع، كما هو في طبيعته الجمالية الواقعية، بقدر ما يسعى إلى أن يشكل عالمه الخاص من وحي المثيرات الخارجية، ولأجل أن يصل إلى ما يبتغيه عليه أن يعثر على الزاوية الخاصة التي يرى فيها الطبيعة/ الموضوع بالشكل الذي تتكشف رؤيته الذاتية من خلالها، إلى جانب أن زاوية الرؤية تمنحه مساحة من الحرية في إنشاء لوحته التي تحمل قيما جمالية تنفرد بها، حتى إن كانت الطبيعة بكل ما تحمله من جمال هي المصدر الواقعي لها.وإذا ما تأملنا أعمال الرسامين العراقيين في هذا المعرض نجدها مازالت تنحاز إلى حد كبير للأساليب الأكاديمية التي تركها الرواد الأوائل في تلامذتهم أمثال فائق حسن وحافظ الدروبي.جمال الطبيعة العراقية وتنوعها الجغرافي ما بين الشمال والوسط والجنوب، ينبغي أن لا يكون بمثابة قيد أمام حرية الفنان في أن يجرب اساليب ومدارس فنية حديثة، يتخذ منها منطلقا لمشاكة واستفزاز الذائقة الكلاسيكية.الطبيعة واختلاف التلقي

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