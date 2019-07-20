الطالب هدفه النجاح

2019/07/20 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صالح ياسين الجبوري

النجاح ثمرة جهود الطالب السنوية، الطالب أمام مهمة كبيرة لتحقيق أهدافه، يحتاج إلى سهر طويل، وجهد وتعب ومثابرة، ولا يأتي النجاح سهلاً،

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