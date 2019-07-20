2019/07/20 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس الامن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة بعد إكمال التدقيق الامني من قبل جهاز الامن الوطني، مبينا أن نسبة التدقيق وصلت الى ٩٧% من مجموع عدد الموظفين في تلك المناطق.وقال مكتب عبد المهدي في بيان، إن "مجلس الامن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد جلسته الدورية، اليوم”، مبينا أن “المجلس ناقش صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة بعد إكمال التدقيق الامني من قبل جهاز الامن الوطني".

وأضاف، أن "نسبة الانجاز وصلت الى ٩٧ بالمائة من مجموع عدد الموظفين في تلك المناطق، ووافق مجلس الامن الوطني على توصيات فريق العمل المشكل بهذا الصدد".

وأشار الى، أن "المجلس ناقش ايضا المجلس استراتيجية الامن السيبراني في العراق ووجه بالاستمرار بالعمل على إعداد الاستراتيجية واستحداث تشكيل ينسجم معها مستقبلا".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يناقش صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يناقش صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).