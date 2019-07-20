اجماع عراقي على قيام طائرة اسرائيلية بقصف معسكر الحشد الشعبي

2019/07/20 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجماع عراقي على قيام طائرة اسرائيلية بقصف معسكر الحشد الشعبيصلاح الدين (العراق) - قصفت طائرة مسيّرة مجهولة قاعدة عسكرية لقوات الحشد الشعبي شمالي العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي يعدّ ضربة موجعة للحشد المكوّن في غالبيته العظمى من ميليشيات شيعية لا تزال عصيّة عن الخضوع لسلطة الدولة العراقية، رغم إعلان رئيس الوزراء مؤخّرا عن نيته إعادة هيكلة تلك القوات وإخضاعها لإمرته كقائد عام للقوات المسلحة، وهو إعلان اعتبر صوريا وغير قابل للتطبيق.وبحسب ما أعلنته قيادة العمليات المشتركة في بيان، فقد أسفر القصف الذي استهدف فجر الجمعة معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع لـ”الوحدة 16 حشد شعبي” والواقع بمحافظة صلاح الدين، عن إصابة شخصين.واجمعت مصادر سياسية عراقية على أن الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم على معسكر للحشد الشعبي إسرائيلية، لا سيما بعد نفي الجيش الأميركي، علمه بالهجوم.وشكل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لجنة تقصي حقائق مكونة من القوات الجوية العراقية وهيئة الحشد الشعبي لمعرفة حقيقة ماجرى.وتحدثت مصادر محلية عن خسائر بشرية ومادية أكبر، مؤكّدة أن المعسكر المستهدف كان يضم إلى جانب عناصر ميليشيا بدر، خبراء من الحرس الثوري الإيراني، ومقاتلين من حزب الله اللبناني كون المعسكر يحوي مخازن لأسلحة إيرانية متنوّعة من بينها صواريخ ومنصات إطلاق معدّة للتهريب إلى سوريا ولبنان، إضافة إلى ورش لتجميع أجزاء تلك الصواريخ.وسارعت وزراة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إلى نفي أي علاقة لها بقصف معسكر الحشد.وقال الميجور شون روبرتسون المتحدث باسم الوزارة في بيان إن “القوات الأميركية غير متورطة” في هذا الحادث.وأضاف “لدينا معلومات بأن هناك هجوما محتملا..وليس لدينا معلومات أخرى”.وتؤكد إيران رسميا أن لا وجود عسكريا لها في العراق، لكن العديد من الخبراء يشيرون إلى تواجد مستشارين عسكريين يدربون مقاتلين عراقيين، خصوصا من فصائل الحشد الشعبي التي كان مشاركتها حاسمة في دحر تنظيم داعش.وللولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة في العراق أيضا، وتقوم بتدريب القوات النظامية العراقية ضمن التحالف الدولي.وقال خبير أمني عراقي إنّ الضربة مؤلمة للحشد الشعبي وحلفائه الإيرانيين واللبنانيين سواء كان المسؤول عنها تنظيم داعش، أو أي جهة أخرى معنية بمواجهة الوجود الإيراني في العراق.وشرح الخبير ذاته إنّ وقوف داعش وراء عملية القصف يعني فشل الحرب التي شارك فيها الحشد الشعبي في اجتثاثه وأنّه ما يزال موجزدا بقوة وقادرا على تطوير وسائله بإدخال الطائرات المسيرة ضمن أسلحته ما سيشكّل خطرا أمنيا كبيرا في المستقبل.أمّا في حال وقوف الولايات الممتحدة وراء الضربة فإن ذلك سيكون، وفق المتحدّث ذاته، أشدّ إنذار توجّهه واشنطن للفصائل الشيعية العراقية ولإيران من خلفها بأنّها ستكون مستقبلا على لائحة الاستهداف في حال فكّرت إيران في استخدامها ضدّ الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية.وخلال الفترة الماضية تعرض عدد من القواعد العراقية التي تستضيف قوات أميركية لهجمات بالصواريخ لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها.وجاء هجوم آمرلي وسط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.وينظر للعراق على أنه ساحة محتملة لأي مواجهة إقليمية بين الغريمين بسبب نشاط جماعات مسلحة شيعية تدعمها إيران بالقرب من قواعد تستضيف قوات أميركية.وينشط عناصر تنظيم داعش أيضا في المنطقة التي يوجد بها معسكر الشهداء وفي الكثير من المناطق النائية بشمال العراق رغم أن التنظيم فقد سيطرته على تلك الأراضي.

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