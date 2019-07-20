2019/07/20 | 03:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 14 محافظة عراقية تحتج على سوء الخدمات والاداء الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2Ju9BCX_mRI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 14 محافظة عراقية تحتج على سوء الخدمات والاداء الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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