ستكون مرارة هزيمة اردوغان علقما

2019/07/20 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عماد علي

اعتقد الرئيس التركي بان امريكا ربما لا تهتم بما يلعبه بشكل مختلف هذه المرة دون ان يحسبه جيدا معتقدا بان مغامرته ستمر دون اي عقبة و متحججا مع قرارة نفسه بما قاله ترامب بان تركيا ارغمت على التوجه نحو روسيا بعدما لم ينه اوباما بيع صفقة الطائرات المتطورة لها، معتقدة بانها حجة و موافقة امريكة مقدمة مجانا من اجل سماح ترامب لاردوغان لاكمال صفقة شراء صواريخ اس 400 الروسية.



وحقا لم يدرس اردوغان ما تعمده امريكا من مؤسساتها و صلاحياتها و جوهر الحكومة الامريكية و ما تفرضه قانونا على الجميع و حتى رئيسها و ما تمتلك مؤسساتيا على انفراد بعيدا عن امنيات و اراء رئيسها، و هكذا وقع الرئيس التركي سواء في حسن نيته او عدم معرفته بشكل دقيق ما يفرضه النظام المؤسساتي و ليس الدكتاتوري او ما تحكمه نرجسيته على قراراته بعيدا عن الحكم الرشيد المطلوب في هذا العصر.



و ظن اردوغان ايضا ان الصفقة التي عقدها مع روسيا في عام 2016 لشراء الصوارخ قد لا يدخله في قانون (كاتسا) الامريكية الذي قُرر ضد اعداء امريكا في عام 2017 و بالاخص كوريا الشمالية و ايران و روسيا، على ما ظن ان عقد صفقته كانت قبل هذا القرار وهذا يبعده قانونيا من دخولهة مساحة العقوبات التي يفرضها هذا القانون و قد اخطا في هذا ايضا بعدما تبين ان امريكا تتعامل مع تركيا بعد صفقته متى ما كان عقده وفق هذا القانون.

و على هذا سواء تراجع اردوغان ام مضى مصرّا على توجهه و مغامرته، فانه وقع نفسه في المستنقع الذي لم يتصوره ان يكون هكذا، فانه حصر نفسه و لا يمكنه ان يتقدم و لا يعود الى ما كان عليه.



فانه الان في مرحلة صعبة و ستصعب عليه كثيرا كلما امتد غيه و سار على مسلك ما اتبعه في المناورة من قبل و خرج منها سالما في الثكير من الاوقات و لكنه لا يعلم بانه سقط بقوة هذه المرة من الاعلى و سيقع كل نتاجات و افرازات فعلته على شعبه و مستقبل اجياله وعلى مستقبله، لقد فات على تركيا فرصة الكبيرة في استغلال الظروف السانحة لها بعدما حدثت التغييرات في المنطقة و هي استفادت منها تكتيكيا و كان اردوغان يتفرج من بعيد و يستفيد وو يحاول تحقيق اهدافه الخاصة دون التركيز على بلده و استرايتجيتها في اهم مرحلة و ادقها حساسية.

فاردوغان و معه تركيا الدولة العميقة يعانون اليوم من جراء اخطاء لم يُعتقد ان ترتكب بهذه السهولة و لكن النرجسية تفعل ما لا يُحتمل في اكثر الاحيان و هكذا وقع اردوغان علىما اعتقد ومعه بلده في البئر ان استمر على راس السلطة لمرحلة اخرى و ان لم يزحه رفاق الامس.

اليوم قد ابلع اردوغان علقما مرا لا مثيل له في حياته منذ تبوءه السلطة و سيطرته على زمام الامور، و لم يعتقد الكثيرون و حتى اقرب رفاقه بانه يمكن ان يسلك طريقا متعرجا بهذا الشكل في حياته بعد النجاح النسبي في بدايات حكمه القصيرة المدى، الا انه و بدوافع شخصية ضيقة و طموحات ما يعمي العيون لم يبصر و لم ير امامه بعيدا.



و عليه، فان الفرصة مؤآتية لمن له الحق على تركيا ان يستغل هذه الحالة و يحقق ما يحق له ان يحصل عليه و في مقدمتهم الكورد الذي يعاني في هذه البلاد منذ اكثر من قرن و حتى ابان السلطة العثمانيية ايضا الذي طمح اردوغان ان يعود امجادها دون هوادة و لكنه فشل فشلا ذريعا و خسر حتى جمهوريته و تراجع كثيرا و تخلف قبل ان يتقدم و يحصل على ما يامل.

جوهر الحقيقة سيدفع مسيرة الحياة ان تحقق الصحيح معتمدة على السنة الحياتية العادلة و ان لا يصح اي شيء اخيرا الا لصحيح، و به فاننا راينا ان تركيا قد خطا خطوا و يمكن ان نقول قفزة نحو الانحراف الذي فرضته مسيرته و امغمرته العاجلة الخاطئة التي جاءن بعد هدوء و حكم و سلطة نجحت و دامت عقود طويلة بعد الجمهورية الاتاتوركية و بدات الخطوة الاولى للتراجع في سلطة الاسلام السياسي التركي وبان في الافق احقاق الحق في بداياتها في هذه المرحلة بعد طول الزمن الذي امتد حاكمها في غيه و تمكن من الاستطالة على التبجح و الاجحاد و فرض الظلم الدائم على من له الحق في بلده و ارضه.

اما اليوم و ما نراه من امور لم تسبق من قبل، سينقلب الوضع راسا على العقب و ستنعكس المعادلات بشكل يمكن ان تسنح فرصة اكثر من الظروف التي توفرت بعد سقوط الدكتاتورية العراقية للمظلومين، و سيكون ربيع تركيا طويلا جدا و ستكون خطوة بدائية اولى لتغيير الواقع الموجود في المنطقة و ليس تركيا فقط منذ حوالي مئة عام.



و ستتوالى الفرص و التغييرات التي تفرض نفسها و ستكون بداية لمرحلة جديدة بعد مراحل طويلة على استطالة فرض يد الظلم دون ايجاد الحلول و احقاق الحق منذ عقود لمن له الحق المبان و الذي انكره الموجودون على كراسي السلطة باي شكل كان و ما فرضته المصالح المختلفة.



فان كسر تركيا و سقوطها باي شكل كان سيكون بداية المسيرة الطويلة نحو تصحيح المسار للامور الكثيرة المنحرفة و من المنتظر و المراد تصحيحها منذ مدة طويلة.

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