2019/07/20 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة الشرق الاوسط: منفذ عملية اغتيال الدبلوماسيين الاتراك في اربيل هو شقيق النائبة التركية درسيم داغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/20 | 03:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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