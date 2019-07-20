2019/07/20 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم الخالدي

تُدار الدولة وفق نظام يسير شؤونها بأمثل طريقة ممكنة ..



وتختلف هذه الأنظمة وفق الطبيعة التي تلائم مجتمعاتها وأعرافها، وهي مشتقة ومأخوذة منها، وتشريعها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم خارج التغطية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإقليم خارج التغطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).