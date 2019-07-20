2019/07/20 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعب في شوارع أثينا بعد زلزال قوي ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية أثينا، مما تسبب في انقطاع الاتصالات وأثار حالة من الهلع بين السكان.وحدد معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية، قوة الزلزال بنحو 5,1 درجة، وفق ما ذكر.و أن الزلزال أثار رعب السكان، الذين تركوا بيوتهم وخرجوا إلى شوارع أثينا.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وتقع اليونان، ولا سيما غرب شبه جزيرة بيلوبونيز وجنوبها، على فوالق زلزالية كبيرة، مما يعرض البلاد باستمرار لهزات أرضية، لكنها نادرا ما تتسبب بوقوع ضحايا.وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات جزيرة كوس السياحية، مما أودى بحياة شخصين، وخلف أضرارا مادية كبيرة.وفي سبتمبر 1986، أوقع زلزال بقوة 6,2 درجات في كالاماتا، كبرى مدن مقاطعة ميسينيا، 20 قتيلا.

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