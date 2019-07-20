عسكري اسرائيلي : طائرة اسرائيلية من طراز اف35 نفذت الهجوم على معسكر الحشد الشعبي

2019/07/20 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : محلل عسكري اسرائيلي يقول ان طائرة اسرائيلية من طراز اف35 نفذت الهجوم على معسكر الحشد الشعبي وكانت العمليات المشتركة تؤكد لـRT قصف طائرة مسيرة مواقع لحزب الله ⁧#العراق⁩ جنوبي ⁧#كركوك⁩ ‏أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر للحشد في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح […]

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