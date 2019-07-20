2019/07/20 | 04:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : التقط مصور عراقي شاب صورا للقمر بكاميرا هاتفه النقال بعد يوم من الخسوف الكبير للقمر .وكانت صور عبيدة احمد سبق ان حصلت على تفاعل عشرات الآلاف عن جمال ازقة بغداد و شوارعها التي عادت اليها الحياة .و أرسل المصور وهو شاب هاوٍ للتصوير مجموعة الصور الى منصة يس عراق ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصور عراقي شاب يلتقط صورا للقمر بعد الخسوف بكاميرا هاتفه النقال – صور كما لم تشاهد القمر من قبل !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصور عراقي شاب يلتقط صورا للقمر بعد الخسوف بكاميرا هاتفه النقال – صور كما لم تشاهد القمر من قبل !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).