افتتاح «مهرجان جرش للثقافة والفنون» في الأردن

2019/07/20 | 04:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح «مهرجان جرش للثقافة والفنون» في الأردنانطلقت النسخة الـ34 من «مهرجان جرش للثقافة والفنون»، الذي تشارك فيه هذا العام مجموعة كبيرة من المغنين والفرق الموسيقية المحلية والعربية والأجنبية.وأقيمت حفلة الافتتاح التي بثها التلفزيون الرسمي الأردني وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزار، في المسرح الشمالي لمدينة جرش الأثرية (نحو 51 كيلومتراً شمال عمان) وأوقدت خلالها شعلة المهرجان الـ34.وتضمنت الحفلة أغنية «أردن يا وطني» للشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، وقصيدة مغناة بعنوان: «دار النشامى» للشاعر الأردني صفوان قديسات، إضافة إلى أغنية ثالثة بعنوان «هنا رغدان» للشاعر حيدر محمود، بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين.كما أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات حفلة الافتتاح بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة على المدرج الجنوبي.ويقام المهرجان، الذي عاد في العام 2011 بعد غياب دام ثلاث سنوات، على سبعة مسارح في مدينة جرش الأثرية، ويستمر حتى 28 تموز (يوليو) الجاري.ويتضمن برنامج المهرجان حفلات لمغنين معروفين، منهم مارسيل خليفة ووائل كفوري ونانسي عجرم وعبير نعمة من لبنان، وديانا كرزون ونداء شرارة ومكادي نحاس من الأردن، إضافة إلى محمد منير من مصر، ولطفي بوشناق وصوفيا صادق من تونس، والمغني الفلسطيني الشاب محمد عساف.وستشارك فرق شعبية وفولكلورية أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية في الساحة الرئيسية للمهرجان.

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