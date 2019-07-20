عادل صوما - أيهما كان الأسبق: عبد الناصر أم الخوميني؟

2019/07/20 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما المقال التالي لا تحليل سياسياً أو حتى رأي فيه، وكل ما ورد وقائع تظهر كيف تتغير المجتمعات، والوقائع أدت إلى استنتاجي الشخصي الذي كان الافتتاحية.أعتقد بوجود خطأ تاريخي حين يُقال أن الثورات الإسلامية في القرن العشرين بدأت بالخومينية، فالوقائع تقول انها بدأت بانقلاب الوزير(آنذاك) عبد الناصرعلى الرئيس محمد نجيب.نجيب الذي طمأن فئات الشعب المصري كافة بحيادية الثورة تجاه كل عناصر المجتمع بمن فيه......

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