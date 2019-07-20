2019/07/20 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داليا مصطفى في "حواديت الشانزليزيه"تصوّر الفنانة المصرية داليا مصطفى دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" في مدينة الانتاح الاعلامي، بعد انقضاء فترة الحداد على والدتها التي وافتها المنية الأسبوع الماضي.والمسلسل من بطولة: اياد نصار وانجي المقدم ومي سليم وادوارد وعايدة رياض وفريدة سيف النصر، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.وتدور أحداثه في فترة الخمسينات حول الحياة الاجتماعية المصرية في تلك الحقبة.يذكر أن آخر الاعمال الدرامية لداليا مصطفى كان مشاركتها في بطولة مسلسل "قمر هادي" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي من بطولة هاني سلامة ومحسن محيي الدين وهادي الجيار وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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