2019/07/20 | 05:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تبسبب نزاع عشائري بمقتل مدير شرطة قضاء الحمزة في الديوانية في ثاني حادث من نوعه بعد مقتل نجل مدير الدفاع المدني الاسبوع الماضي بالسبب نفسه .وقال مصدر مقرب من العائلة ان السبب هو قيام ابن مدير شرطة قضاء الحمزة في الديوانية بطلاق زوجته التي هي من سكنة بغداد مما ادى ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب طلاق ابنه لزوجته البغدادية : مقتل مدير شرطة الحمزة بهجوم عشائري مدمر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب طلاق ابنه لزوجته البغدادية : مقتل مدير شرطة الحمزة بهجوم عشائري مدمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).