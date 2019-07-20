واشنطن تضيّق الخناق على وكلاء للحشد الشعبي في مناطق سنية

2019/07/20 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – سلط قرار وزارة الخزانة الأميركية وضع أسماء أربع شخصيات عراقية على لائحة العقوبات، الضوء على التوجه الأميركي الجديد نحو الاشتباك

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