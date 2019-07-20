حماس توطد علاقتها مع إيران وعينها على “الجزرة” الأميركية

2019/07/20 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة حماس تشعر بارتباك انعكس على تفكير قادتها الذين على ما يبدو حسموا أمرهم بربط مصيرهم كليا بالمحور الإيراني، بعد فترة من

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