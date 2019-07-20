أوبي ميكيل يختار الاعتزال الدولي

2019/07/20 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبي ميكيل يختار الاعتزال الدوليالقاهرة – خيّر جون أوبي ميكيل قائد المنتخب النيجيري وضع حد لمسيرته الدولية وذلك بعد يوم فقط على قيادته منتخب بلاده إلى المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية.وأكد اللاعب هذا الخبر في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي “في عمر الثانية والثلاثين، حان الوقت بالنسبة لي من أجل اعتزال اللعب مع المنتخب الوطني وإفساح المجال أمام جيل الشباب الذي قام بعمل رائع من خلال نيل برونزية كأس الأمم الأفريقية 2019”.وأشار لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي سابقا، إلى أن “مصر هي البلد التي بدأت فيه مسيرته الدولية وأنهيتها أيضا.في 2006 خضت أول بطولة رسمية مع بلادي” في إشارة إلى كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر عام 2006.وقال إن “كأس الأمم الأفريقية تشكل آخر بطولة مع المنتخب الوطني في صفوف ‘سوبر إيغلز”، أي لقب المنتخب النيجيري الذي انتهى مشواره في نسخة مصر 2019 في الدور نصف النهائي على يد الجزائر (2-1) بسبب هدف قاتل سجله رياض محرز من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، لكنه ودع البطولة بميدالية المركز الثالث بعد فوزه على تونس 0-1.وخاض أوبي ميكيل 89 مباراة بقميص المنتخب الوطني بين 2005 و2019 وسجل 6 أهداف، وكان أفضل إنجاز له إحراز لقب الكأس الأمم الأفريقية عام 2013، إضافة إلى نيله برونزية أولمبياد ريو 2016، حيث كان أحد اللاعبين الثلاثة فوق 23 عاما.وغاب عن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الحالية مباشرة بعد نهائيات مونديال روسيا 2018، حيث انتهى مشوار بلاده عند الدور الأول، لكنه عاد إلى التشكيلة لخوض النهائيات القارية، حيث شارك في مباراتين قبل التعرض لإصابة في الركبة.

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