2019/07/20 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان إصلاحات وتغييرات في الاتحاد الوطني من المقرر ان يعلن ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم السبت، عن مشروعه للتغيرات والاصلاحات داخل الاتحاد الوطني.وكان ملا بختيار قد اعلن في تصريح سابق ان مشروعه سيكون للاتحاد الوطني والاصلاحات والتغييرات نحو المؤتمر الرابع.وبحسب مصادر فان ملا بختيار سيعلن مشروعه خلال مؤتمر صحفي وذلك بمركز {جاودير} الثقافي وبحضور قيادات وكوادر الاتحاد الوطني الكردستاني.

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