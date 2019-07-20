2019/07/20 | 07:03

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انطلاق المرحلة الثانية من "إرادة النصر" بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن انطلاق المرحلة

الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في

ثلاث محافظات.وقال نائب قائد العمليات الفريق القوات خاصة الركن عبدالامير

رشيد يارالله في بيان انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة

وباشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الأولى من

"عملية إرادة النصر " أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، أنطلقت المرحلة

الثانية من هذه العملية فجر اليوم السبت ، لتعزيز الأمن والاستقرار في

مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين

والانبار".واضاف ان "قطعات من قيادة عمليات بغداد مع قطعات قيادة عمليات ديالى

وسامراء والانبار وقيادة الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع

وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الحشد الشعبي وفوج القوات

الخاصة دائرة العمليات التابع لرئاسة اركان الجيش وفوج المهمات الخاصة

التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية شاركت بالعملية".واكد ان "هذه العملية تأتي بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش،

فضلا عن مفارز من رجال المرور والجنسية والشرطة النهرية".

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