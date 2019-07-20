2019/07/20 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

متابعة

توج المنتخب الجزائري لكرة القدم، بلقب كأس الأمم الإفريقية

2019 في مصر، بعد فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة

النهائية التي أقيمت بينهما مساء يوم الجمعة، على ملعب

القاهرة.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية

من زمن اللقاء.

ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري، بعد تتويجه باللقب الأول في

عام 1990.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر بطل أمم أفريقيا لـ 2019) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر بطل أمم أفريقيا لـ 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).