2019/07/20 | 07:48

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القوات العراقية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات "إرادة النصر"

كلمة -

بغداد

انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية من أربعة محاور،

يوم السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق

أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها.

وقال موقع الحشد في بيان ان "قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية

وبغطاء جوي من القوة الجوية وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم السبت،

من أربعة محاور بالصفحة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق

اطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها".

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