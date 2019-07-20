تأجيل افتتاح معبر حدودي بين العراق وسوريا والسبب

2019/07/20 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول محلي عراقي عن تأجيل افتتاح معبر حدودي بين العراق وسوريا بعد رفض "قسد" رفع العلم السوري....

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