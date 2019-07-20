جدعون ليفي - علينا الإصغاء الى مانديلا

2019/07/20 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي هآرتس- 18/07/2019لنفترض أن كل من ينتقدون الاحتلال هم حقا لاساميون، مثلما تدعي ماكينة الدعاية الاسرائيلية الفعالة؛ وأن كل من يؤيدون الـ بي.دي.اس يريدون تدمير اسرائيل؛ وأن اسرائيل ليست دولة ابرتهايد، وحتى أن نظام احتلالها الوحشي في المناطق ليس كذلك.ولكن ماذا سيقول رجال الدعاية الصهيونية عند سماعهم اقوال الرئيس التنفيذي لمانديلا، تساف لايبليل، حفيد ورئيس إرث نلسون مانديلا.هل ايضا سي......

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