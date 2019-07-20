الفضل شلق - الحرية ١ – حول المفهوم والمسار

2019/07/20 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق الحرية هي أن تؤمن.وأن تؤمن بأن ما تؤمن به نابع منك ومن ضميرك، ومن كونك كائناً يؤمن، وقادرا على الإيمان أو عدمه، كائنا يبرّر أموره بفضل إيمانه ووعيه، وبفضل ما كان أساساً في عقله أو ضميره.نعرف أن العقل والضمير أمر مركب.يخالطه الكثير من الأوهام والهواجس، وما يحوّل الحقائق الى أكاذيب، وما يحوّل الأكاذيب الى حقائق، وما بينهما.الحرية هي الحق في الريبة.الحق في الشك.الحق في الانكار قبل الموافقة،......

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