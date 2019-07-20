خليل اندراوس - مداخلة حول كتاب - رأس المال لماركس (3)

2019/07/20 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس يستمر ماركس ويقول: "اننا نقصد بقوة العمل او القدرة على العمل، مجموع القدرات الجسدية والروحية التي تملكها عضوية الانسان، شخصيته الحية والتي يستخدمها في كل مرة ينتج فيها قيما استعمالية ما"."ولكن لا بد من تنفيذ شروط شتى حتى يستطيع مالك النقد ان يجد في السوق قوة العمل كبضاعة، فتبادل البضائع لا يتضمن بحد ذاته اية علاقات تبعية غير تلك التي تنجم عن طبيعته الخاصة.وبما ان الامر هو كذلك فلا يمكن لقوة ......

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