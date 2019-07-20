الحشد والقوات الأمنية ينطلقان بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر

2019/07/20 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية من أربعة محاور، صباح اليوم السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها..وقال موفدنا ان، قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية وبغطاء جوي من القوة الجوية وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم السبت، من أربعة محاور بالصفحة الثانية من عمليات إرادة ...

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