2019/07/20 | 08:19

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عاجل | وكالة فارس الإيرانية: ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها

عاجل | وكالة فارس الإيرانية: ناقلة النفط البريطانية تورطت

في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها

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