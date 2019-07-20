2019/07/20 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.وأكد بتصريحات أدلى بها لـ”بي بي سي” أنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.وكشف البرهان أنه “لم تصدر تعليمات من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس “المجلس العسكري”: لن نسلم البشير لـلجنائية الدولية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس “المجلس العسكري”: لن نسلم البشير لـلجنائية الدولية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس “المجلس العسكري”: لن نسلم البشير لـلجنائية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).