لماذا تستورد السعودية النفط؟

2019/07/20 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يثير استيراد السعودية للبنزين والمشتقات النفطية -وهي أكبر مصدر

للنفط في العالم وصاحبة ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم بعد

فنزويلا-عددًا من التساؤلات حول مدى ارتباط ذلك بالعجز في مصافي

التكرير أو الجدوى الاقتصادية للاستيراد.حيث يكبِّد دعم الوقود خزينة السعودية ثلاثين مليار ريال سنوياً، وهو

رقم مرشح للارتفاع مع تزايد مستويات الاستهلاك المحلي، في الوقت

الذي تبلغ فيها الطاقة التكريرية للمصافي داخل السعودية 226 برميل

يوميا من المشتقات النفطية، وتبلغ نسبة البنزين 22%من حجم إنتاج

المصافي.ويتمّ توزيع الوقود بين المدن السعودية من خلال سبع مصافي وهي: مصفاة

الرياض ورابغ وينبع وجدة و رأس تنورة، ومصفاة سامرف في ينبع

ساسرف الجبيل ، حيث يتم التوزيع بواسطة الشاحنات وبواسطة شبكة

الأنابيب وبواسطة أربعة موانئ داخلية، ويتمُّ بيع البنزين بأسعار

موحدة دون احتساب لتكاليف النقل والتوزيع.وكانت السعودية تهدف لوقف استيراد البنزين مطلع العام 2017 ولكنها لم

تستطع تحقيق هذا الهدف، اذ تستمر باستيراد المشتقات النفطية من عدد من

الدول أبرزها الصين وسنغافورة، لتصبح السعودية رابع دولة تستورد

الديزل عالميًا بعد فرنسا وألمانيا وهولندا.وتعزو السعودية سبب استيرادها للمشتقات النفطية إلى الأسباب

التالية:- استيراد البنزين وزيت الغاز أقل تكلفة من إنتاجه المحلي.- تعتبر شركة آرامكو أن بيع النفط الخام لإحدى المصافي العالمية،

وفقاً للأسعار العالمية، بدلاً من توجيهه للمصافي المحلية بأسعار

التكلفة، هو أمر مجد اقتصاديا.- يرتفع الطلب على المشتقات النفطية قبيل الصيف نسبة للحر والحاجة

الإضافية لتوليد الكهرباء وارتفاع وتيرة أعمال الصيانة وتعجز مصافي

السعودية عن تأمين الحاجة المحلية.

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