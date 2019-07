2019/07/20 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد..



تحرك القطعات الامنية ضمن عملية ارادة النصر

السبت

20

تموز

2019 :

08:01 am

0

شاهد..



تحرك القطعات الامنية ضمن عملية ارادة النصر

Your browser does not support the video tag.

WhatsApp Video 2019-07-20 at 4

Your browser does not support the video tag.

WhatsApp Video 2019-07-20 at 4

Your browser does not support the video tag.

WhatsApp Video 2019-07-20 at 5

Your browser does not support the video tag.

WhatsApp Video 2019-07-20 at 5

Your browser does not support the video tag.

WhatsApp Video 2019-07-20 at 4

Your browser does not support the video tag.

WhatsApp Video 2019-07-20 at 4

Your browser does not support the video tag.

WhatsApp Video 2019-07-20 at 4

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. تحرك القطعات الامنية ضمن عملية ارادة النصر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. تحرك القطعات الامنية ضمن عملية ارادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).