سلمان يضع ارض الحرمين الشريفين في تصرف القوات الامريكية

2019/07/20 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع سلمان بن عبد العزيز آل سعود ارض الحرمين في تصرف القوات الأمريكية بحجة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان،

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