نفوق 50 حوتا غرب أيسلندا

2019/07/20 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت مروحية كان على متنها سائحان أميركيان، نفوق نحو 50 من الحيتان الطيارة في مدينة لونغوفجورور الواقعة على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة سنايفيلنيس غرب أيسلندا.

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