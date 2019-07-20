البارزاني مستصرخا بغداد: العبء أصبح لا يطاق ومستقبلنا مرتبط بكم

2019/07/20 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، السبت، أنه يريد أن يبدأ بداية جديدة على صعيد الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العبء الاقتصادي أصبح لا يطاق، فيما شدد على أن مستقبل الإقليم مرتبط بعراق آمن ديمقراطي.وقال البارزاني في مقال نشرته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعد ستة عشر عاما من […]

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