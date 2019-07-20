2019/07/20 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر وزير سلاح البر الأمريكي قنبلة إعلامية مطلقاً اتهامات دون تعليل أو تفسير.وزعم مارك إسبر، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب ليكون وزيرا للدفاع ، أن صاروخ “9إم729” الروسي نووي، أي أنه يحمل رأساً نووياً.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت هذا الصاروخ ذريعة للإنسحاب من الاتفاقية التي تُلزم طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفاجأة مدوية..



صاروخ روسي جديد يحمل السلاح النووي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة مدوية.. صاروخ روسي جديد يحمل السلاح النووي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة مدوية.. صاروخ روسي جديد يحمل السلاح النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).