مؤسسة الشهداء والتعليم تتفقان على تدريس “جرائم البعث” في الجامعات الإنسانية

2019/07/20 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتفقت مؤسسة الشهداء مع وزارة التعليم العالي على تدريس منهاج (جرائم البعث المنحل) في الجامعات الانسانية كافة، بينما تنسق مع الجهات ذات العلاقة لاطلاق اسماء الشهداء على بعض الشوارع الرئيسة والمدارس.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالمؤسسة، إن “المؤسسة بصدد اتخاذ اجراءات وآليات مناسبة مع الجهات المختصة […]

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