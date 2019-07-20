2019/07/20 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تحضر لعملية عسكرية تحت مسمى “غارديان“، لتأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة.وقالت: “القيادة المركزية الأمريكية تعمل على تطوير العملية البحرية الدولية “غارديان” لتعزيز المراقبة والأمن في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج”.وبدأ الإعداد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأمريكي يستعد لعملية عسكرية في الخليج النعيم نيوز.

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