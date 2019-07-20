السعودية توافق على استقبال قوات أميركية لتعزيز أمن المنطقة

2019/07/20 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك.

ونقلت وكالة واس عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بإنه “انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أميركية”.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

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