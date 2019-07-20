إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد “الإعجاب” على الصور

2019/07/20 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وسعت شركة إنستغرام تجربتها الجارية، بإخفاء أرقام “الإعجاب” التي تحصل عليها كل صورة، إلى 6 دول جديدة، مما قد يكون علامة على خطة عالمية من الشركة، لإخفاء أرقام “الإعجاب” على الصور عالميا.وبدأت الشركة التابعة لفيسبوك، بتجربة إخفاء أرقام “الإعجاب” التي تحصل عليها كل صورة، في مايو الماضي، في كندا فقط، ولكنها أعلنت مؤخرا […]

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