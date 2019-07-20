نائب: الحكومة لا تتعاون بأي تحرك نيابي بشان سحب القوات الاميركية

2019/07/20 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، السبت، الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بعدم التعاون وتسويف اي تحرك نيابي بشان سحب القوات الاميركية او معرفة طبيعة التواجد العسكري الاجنبي في العراق.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اي تحرك نيابي بشان بشان سحب القوات الاميركية او معرفة طبيعة التواجد العسكري الاجنبي في العراق لم ينجح […]

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