الحشد: الطائرات المسيرة جمعت معلومات لمدة ساعات قبل قصفها موقع اللواء 16

2019/07/20 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي، السبت، عن ترقب وصول لجنة التحقيق العليا بشأن قصف موقع اللواء 16 الحشد الشعبي، مشيرا الى ان الدلائل الاولية تؤكد قيام طائرات مسيرة حديثة بجمع معلومات قبل ساعات من الاعتداء في صلاح الدين واطراف كركوك.وقال المتحدث باسم المحور علي الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المعلومات التي بحوزة […]

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