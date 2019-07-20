الجزائر يتوج بطلاً لأمم أفريقيا 2019

2019/07/20 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظفر المنتخب الجزائري بلقب كأس افريقيا 2019 لكرة القدم، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي بهدف نظيف، مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.وأحرز بغداد بونجاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية.وهي المرة الثانية التي يفوز بها المنتخب الجزائري باللقب القاري، بعد الأولى العام 1990 على أرضه، فيما فشل المنتخب السنغالي في إحراز لقبه الأول،

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